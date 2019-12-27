 مصدر أمني عراقي: سقوط 8 قذائف هاون على معسكر تابع للقوات الأمريكية في كركوك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر أمني عراقي: سقوط 8 قذائف هاون على معسكر تابع للقوات الأمريكية في كركوك

أرشيفية
أرشيفية
بغداد - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 10:00 م | آخر تحديث : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 10:00 م

قال مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الجمعة، إن 8 قذائف هاون سقطت في معسكر (كي وان) بكركوك التابع للقوات الأمريكية.

وأضاف المصدر لموقع"السومرية نيوز"، أن "عدد قذائف الهاون التي سقطت داخل معسكر كي وان في كركوك ارتفع إلى ثماني قذائف".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القذائف سقطت على مستودعات تابعة للقوات الأمريكية داخل المعسكر".

وأكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم سقوط عدد من القذائف داخل معسكر "كي وان" في محافظة كركوك.

وضبطت القوات الأمنية، مساء اليوم الجمعة، العجلة التي انطلقت منها القذائف باتجاه المعسكر.

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