أسعار زيت النخيل تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لزيت النخيل الماليزي خلال تعاملات اليوم الخميس إلى أكثر من 3000 رينجت ماليزي (726 دولار) للطن وذلك لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات في ظل المخاوف من احتمالات تراجع إنتاج ماليزيا من الزيت.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع إنتاج زيت النخيل الخام في ماليزيا، وهي ثاني أكبر منتج للسلعة في العالم بنسبة 4ر16% خلال أول عشرين يوما من الشهر الحالي، مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات اتحاد زيت النخيل الماليزي.

وذكر الاتحاد الذي يمثل منتجي زيت النخيل في ماليزيا أن الإنتاج في إقليم بنينسولار تراجع بنسبة 20% وتراجع إنتاج إقليم صباح بنسبة 9ر10% وإقليم ساراواك بنسبة 4ر7%.

وذكرت بلومبرج أن سوق زيت النخيل تلقت دعما أيضا من ارتفاع أسعار النفط الخام، مما أدى إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوي المستخرج من زيت النخيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات ماليزيا من زيت النخيل خلال أول 25 يوما من الشهر الحالي بنسبة 8ر12% مقارنة بالشهر الماضي، إلى 04ر1 مليون طن.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر زيت النخيل، وهو زيت الطعام الأكثر استهلاكا في العالم، بنسبة 6ر41% منذ بداية العام الحالي بعد تراجعه بشدة خلال العامين الماضيين.