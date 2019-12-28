بيان: وزراء خارجية 4 دول أوروبية يزورون ليبيا الشهر المقبل

أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا مساء اليوم الجمعة، عزم وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا زيارة ليبيا في السابع من يناير المقبل.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في بيان على صفحة الوزارة في "فيسبوك" إن "وزير الخارجية محمد سيالة أجرى اتصالًا هاتفيًا مع المسؤول السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تناول تطورات الأوضاع والمجازر التي يرتكبها (خليفة) حفتر ضد المدنيين في مدن الغرب الليبي وفي العاصمة طرابلس".

وأكد المسؤول الأوروبي وفق البيان "عزمه القيام بزيارة ليبيا في السابع من الشهر المقبل بصحبة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا للتباحث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعدد من المسؤولين".

ومنذ 4 أبريل تشهد ليبيا تصعيدا عسكريا بعد إعلان قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن حفتر مجددا بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس.