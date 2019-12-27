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مسيرات وتوتر في الجبل الأسود بسبب قانون ملكية الكنيسة

الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية
بودجوريتشا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 11:03 ص | آخر تحديث : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 11:03 ص

بدأ مئات من أنصار المعارضة المؤيدين لصربيا في الجبل الأسود في إغلاق الطرق والشوارع في جميع أنحاء البلاد ليلة الخميس/الجمعة احتجاجًا على مشروع قانون بشأن الطوائف الدينية يجرى مناقشته في البرلمان.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 19 شخصًا بسبب عرقلة حركة المرور، حسبما أفادت صحيفة فيستي اليومية الإلكترونية. وفي وقت سابق، حظرت الشرطة مظاهرة في العاصمة بودجوريتشا وأغلقت المنطقة المحيطة بالبرلمان.

وبموجب مشروع القانون، سوف تحتاج المجتمعات الدينية إلى إثبات ملكية العقار الذي يقع تحت حيازتها.

وانتقدت الكنيسة الأرثوذكسية الصربية مشروع القانون حتى قبل عرضه على البرلمان، متهمة الحكومة بالتخطيط لتجريد الكنيسة من ممتلكاتها.

ورفض الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم الاتهامات، قائلاً إن الغرض من ذلك هو تحديد الملكية.

وقال عضو البرلمان عن الحزب أندريا نيكوليتش "الأمر ليس تأميمًا، بل لإثبات الملكية".

يذكر أن الجبل الأسود أصغر جمهوريات يوغوسلافيا السابقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 620 ألف نسمة، وكانت الجبل الأسود آخر من انفصل عن صربيا. ويحكم الحزب الديمقراطي الاشتراكي وزعيمه، الرئيس ميلو ديوكانوفيتش، البلاد بلا انقطاع منذ عام 1991.

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