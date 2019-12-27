مكتب التمثيل العمالي ببيروت يبحث منظومة الكفالات المصرفية للعمالة المصرية

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أشار فيه إلي أنه عقد اجتماعا مع عددا من المسئولين بوزارة العمل اللبنانية ببيروت ، لبحث موضوع التنازلات عن الكفالة المصرفية التى يتحصل عليها المكتب العمالي قبل وصول العامل إلي لبنان.

وأوضح المستشار العمالي عادل عيد خلال الاجتماع أنه تلاحظ وجود الكثير من العراقيل التي تمنع الاستفادة من هذه التنازلات عن الكفالات المصرفية ، مؤكدا أن منظومة الكفالات المصرفية ليس لها فائدة تعود علي العامل بل أصبحت عبئا يتحمله نيابة عن الكفيل.

وفي هذا الخصوص أبدى الجانب اللبناني تفهما في هذا الموضوع، حيث أفاد أن موضوع الكفالات المصرفية محل دراسة وإعادة نظر طالما لا يوجد لهذا النظام أي فائدة أو نفعا.

كما تم بحث ظاهرة حصول العمال المصريين علي إجازات دون تسجيلها بسجلات وزارة العمل، مما يعرضهم للاتهام بالتزوير بخلاف عدم استخراج إجازة عمل جديدة.

وأفاد الجانب اللبناني أنه سيتم عمل إجازات عمل جديدة للعمال علي أصحاب العمل الجدد ، ويتم التواصل مع العمال المعلقة تسوياتهم وإبلاغهم بما يتوجب عليهم فعله لاستكمال الإجراءات اللازمة.