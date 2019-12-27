بيراميدز يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل

أعلن ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، تشكيل الجهاز المعاون للكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني الجديد للفريق.

وجاء تشكيل الجهاز على النحو التالي:

المدربان المساعدان: ايميتسا سيرتيتش - أندروي فيرنشينا

مدرب الحراس : دراجو كونديتش

مدرب: محمود فتح الله

مدرب مساعد: عمرو مختار

مدرب اللياقة البدنية: ليونارد صوفينا

محلل الأداء: يوزو تاديتش

وكان بيراميدز قد اعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعيين الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، بداية من المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي، والتي ستقام الأحد المقبل، في إطار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.