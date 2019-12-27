 ستيرلينج يتفوق على لاعبي البريميرليج برقم مميز - بوابة الشروق
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ستيرلينج يتفوق على لاعبي البريميرليج برقم مميز

محمد عبد المحسن
نشر فى : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 10:30 م | آخر تحديث : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 10:30 م

حقق الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، رقمًا مميزًا خلال مواجهة فريقه أمام وولفرهامبتون، والتي يسضيفتها ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» المختصة بإحصائيات كرة القدم، فإن هدف ستيرلينج في مباراة اليوم هو الهدف الـ19 له في جمع المسابقات مع السيتيزنز خلال الموسم الحالي، متوفقًا على جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن المباراة شهدت حالة طرد مبكرة للبرازيلي إيديرسون مواريس، حارس مرمى مانشستر سيتي، في الدقيقة 12، بعد تدخل خارج منطقة الجزاء ضد جوتا لاعب وولفرهامبتون.


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