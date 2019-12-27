أعلن السويسري رينية فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم القائمة 21 لاعبًا، هم: "شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلى لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وحسام عاشور، وجيرالدو، ووليد أزارو، وجونيور أجايي".

ولم ينضم ثلاثي الدفاع ياسر إبراهيم ومحمود متولي وأيمن أشرف لقائمة الفريق في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات أمام الهلال السوداني والتي استضافها ستاد السلام، وحقق فيها الفارس الأحمر الفوز بنتيجة 2-1.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم في التاسعة مساء غد، السبت، باستاد السلام، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.