أعلن الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الجمعة، سيطرة قوات الجيش على مواقع جديدة؛ بدءاً من مطار طرابلس العالمي إلى خزانات النفط، مروراً بكوبري الفروسية ومعسكر النقلية، عقب تراجع قوات الوفاق الوطني.



وأفادت بوابة (إفريقيا) الإخبارية بأن قوات الجيش الليبي تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات، وهي تحاصر المدينة من عدة محاور، تزامناً مع استهداف سلاح الجو تمركزات تابعة للجماعات المتطرفة ومليشيات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية.



وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، أعلن في وقت سابق تقهقر "المليشيات" وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس، واستهدفت الغارات مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين استعداداً لدخولها عقب المهلة.