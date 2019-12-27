حزب الخضر الألماني يطالب بإعادة طرح مشروع القرار الأممي بشأن مساعدة سوريا



طالب حزب الخضر الألماني، بإعادة طرح مشروع القرار الأممي بشأن تقديم مساعدات إنسانية لسوريا.

وقالت خبيرة شؤون الخارجية في الحزب، فرانتسيسكا برانتنر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الحكومة الألمانية المحاولة مجددا لتمرير القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يُذكر أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) قبيل عيد الميلاد (الكريسماس) ضد مشروع القرار الذي طرحته ألمانيا لمواصلة تقديم مساعدات إنسانية أممية إلى سوريا.

وقالت برانتنر: "يتعين على الحكومة الألمانية طرح مشروع القرار على نحو مُلح الآن مع شركاء آخرين في الجمعية العامة للتغلب من خلال الجمعية على العرقلة الروسية والصينية".

وانتقد برانتنر استمرار الخلاف في أوروبا حول توزيع اللاجئين وتجاهل أسباب اللجوء، وقالت: "في ظل انتباه المجتمع الدولي، يقصف الديكتاتور الأسد بدعم روسيا إدلب بشدة، بدون مراعاة للمدنيين أو المستشفيات أو المدارس"، مضيفة أن الوضع في شمال سوريا كارثي، وقالت: "يتعين على الحكومة الألمانية المطالبة بإنهاء القصف.. على الأقل يتعين إجراء إجلاء إنساني من إدلب لمعالجة الأفراد المصابين بإصابات بالغة".

كما طالبت برانتنر الحكومة الألمانية بزيادة مساعداتها الإنسانية هناك، حيثما تتوفر مداخل مفتوحة، لزيادة مصداقيتها في اهتمامها بالقضايا الإنسانية.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه اتهامات حادة للقيادة السورية وروسيا وإيران بسبب القصف في محافظة إدلب، التي تمثل المعقل الأخير للمتمردين، حيث تسيطر عليها مليشيات هيئة تحرير الشام المقربة من تنظيم القاعدة.

وأعربت الأمم المتحدة من قبل عن قلقها إزاء الأوضاع. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنهاء فوري للأعمال العدائية، مشيرا إلى أن التصعيد الأخير أدى إلى مقتل عشرات المدنيين ونزوح 80 ألف فرد على الأقل، من بينها 30 ألف نزحوا خلال الأسبوع الماضي وحده.