رئيس الوزراء التونسي المكلف: لن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة اليوم

انتهت جلسة المشاورات التي عقدها الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة الملكف حبيب الجملي بدون إعلان تشكيل الحكومة كما كان متوقعًا.



وصرح حبيب الجملي، اليوم الجمعة، عقب لقاء الرئيس التونسي بقصر قرطاج، بأنه لن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة اليوم، مضيفًا أنه أطلع رئيس الجمهورية على المفاوضات الجارية بخصوص تشكيل حكومة مستقلين وفق ما أعلن عنه سابقا.



وجدد حرصه على التأكد من كفاءة ونزاهة المرشحين وبعدهم عن الانتمائات السياسية، معبرًا عن أمله في أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة في أقرب الآجال.



وهذه هي الجلسة الثانية بين الرئيس التونسي ورئيس الوزراء المكلف اليوم، حيث بحث الطرفان في الجلستين آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة.



وكان المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف قيس العرقوبي ذكر، في وقت سابق اليوم، أن التشكيلة الحكومية الجديدة جاهزة، مشيرًا إلى إمكانية عرضها خلال ساعات على الرئيس التونسي.



وكان قيس سعيد، قد كلف في 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات بدون العودة إلى أي حزب.