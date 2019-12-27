أهالي شمال سيناء ينظمون أمسية تأبين للشاعر أشرف العنانى

نظم أهالى شمال سيناء أمسية تأبين، للشاعر والكاتب أشرف العنانى الذى توفى عن عمر ناهز 55 عاما فى 10 ديسمبر الجارى في محل إقامته بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

ونظمت الأمسية فى مدينة العريش بحضور نجليه "زياد " و "مهند" وشقيق زوجته "حسن حنتوش" وعدد من رموز شمال سيناء في مجاليّ الثقافية والعمل الأهلى خلالها استعرض الحضور جوانب من ملامح شخصية أشرف العنانى بحسب معايشتهم له وقراءة فى أشعاره.

في بداية الأمسية تم تقديم نبذه عن الشاعر أشرف أنور أحمد عبدالرحمن (أشرف العناني) الذي ولد 13 أكتوبر 1964، أمضى جزءا من حياته متنقلاً مع الأسرة بين قرية عرب الرمل بالمنوفية ومدينة بنها بالقليوبية قبل أن يستقر في سيناء بشكل نهائي اعتبارا من بداية الثمانينيات حتى وفاته، وصدر له ديوان "عزف منفرد" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 1996، "صحراء احتياطية" عن دار شرقيات 2012، وكتاب سردي "سيناء حيث أنا، سنوات التيه" وهو نصوص من مدونة إليكترونية حرص فيها على رصد واقع سيناء، ومؤلفات أخرى لم تنشر منها دواوين شعر، ودراسات أبحاث عن تاريخ سيناء الشفاهي: قبائلها وعائلاتها، وله إسهامات ثقافية منوعة نشرت فى دوريات وصحف عالمية ومحلية، وخلال السنوات الأخيرة ابتعد عن النشر واكتفى بالكتابة، وقضاء وقت فى قطعة أرض يزرعها، وأداء مهامه الوظيفية بالإدارة الصحية، وسط أبنائه: "زياد، مهند، ولؤى" وزوجته التى اختارها من عائلات مدينة الشيخ زويد فى شقته بحى الزهور شمال مدينة الشيخ زويد، وفاضت روحه فى منزله.

وقال الشاعر والكاتب سامي سعد، إن العنانى من جذور أرض سيناء ونبتها، استطاع أن يخرج أدق تفاصيل ثقافتها المحلية فى نصوص شعرية حديثة فى براعة نادرة من نوعها.

واختتمت الأمسية التى أدارها محمد أبوعيطة، بتوصيات موجهه لكل جهات صنع القرار فى شمال سيناء، وهى أن يطلق اسم الكاتب والشاعر أشرف العنانى على أحد المنشآت الحكومية الخدمية، أو الثقافية فى شمال سيناء، تحديدا فى مدينة الشيخ زويد.

والتوصية لكل جهات الاختصاص الثقافية ودور النشر بسرعة العمل على جمع ما لم ينشر من أعماله وطباعتها.