 الرئيس الباكستاني يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات - بوابة الشروق
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الرئيس الباكستاني يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات

إسلام آباد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 6:32 م | آخر تحديث : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 6:32 م

شدد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، اليوم الجمعة، على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات، بما فيها التجارة والاستثمار والطاقة والثقافة والسياحة.

وأكد علوي، خلال لقاءه مع وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي يزور باكستان حاليًا، أن البلدين تتمتعان بعلاقات ودية وثيقة بينهما، قائمة على الالتزام بمبادئ الدين والثقافة والتراث، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسيمة.

كما أشاد الرئيس الباكستاني بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

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