النقد الدولي: على رئيس غينيا الاستوائية الكشف عن أصوله قبل تلقي بلاده دعما ماليا

ذكر صندوق النقد الدولي أن رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو، وهو الزعيم الأطول بقاء في الحكم في العالم ، يجب أن يعلن عن أصوله قبل أن تتلقى بلاده مزيدا من الدعم المالي.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة إن الدولة الواقعة بأفريقيا الوسطى تحتاج إلى خطة إنقاذ من الصندوق للتعامل مع أزمة، تسببت في انكماش اقتصادها بواقع الثلث ليصل إلى 13 مليار دولار العام الماضي.

وذكر ليساندرو ابريجو، رئيس بعثة الصندوق في غينيا الاستوائية في مقابلة إنه بموجب برنامج، تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي، سوف يكون مطلوبا من الدولة أن تزيد شفافيتها وتحسن الحوكمة وتنفذ إصلاحات لمحاربة الفساد.

وأضاف هاتفيا من واشنطن "ستنفذ السلطات نظاما للإعلان عن الأصول لكبار المسؤولين الحكوميين، في إطار متطلبات البرنامج. نفهم أن القانون سيُطبق على جميع المسؤولين الحكوميين الكبار".

يذكر أن أوبيانج، الذي يتولى السلطة منذ أغسطس 1979، متهم من قبل ممثلي الادعاء في الولايات المتحدة وفرنسا بإهدار ثروة نفطية هائلة في الدولة الصغيرة الواقعة وسط أفريقيا.