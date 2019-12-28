سوق الأسهم البرازيلية تشهد خروج 958 مليون دولار في 3 أسابيع

شهدت أسواق الأسهم البرازيلية خروج تدفقات نقدية أجنبية بحوالي 92ر3 مليار ريال (حوالي 968 مليون دولار) خلال الشهر الجاري حتى يوم 23 ديسمبر، بدون تدفقات نقدية كبيرة من عمليات طرح هذا الشهر، وفقا لبيانات جمعتها وكالة أنباء بلومبرج.

ووفقا لبيانات من سوق الأسهم البرازيلية، سحب مستثمرون أجانب حوالي 86ر9 مليار ريال (43ر2 مليار دولار) خارج الأسهم البرازيلية هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية من عمليات الطرح حتى نوفمبر الماضي.

ومع استبعاد التدفقات النقدية الناتجة عن بيع أسهم، يتسع حجم الأموال الخارجة من السوق إلى 2ر43 مليار ريال.