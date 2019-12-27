الجيش الليبي: نستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية بطرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتا إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس.



وأضاف المسماري - في اتصال هاتفي لقناة العربية الإخبارية اليوم - "سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس".



وكشف المسماري أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس، مشيرا إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس.



كما كشف عن أن عدد قتلى الميليشيات نحو 940 قتيلا خلال المعارك منذ 4 إبريل الماضي، مؤكدا أن الجيش الليبي لم يخسر مترا واحدا ولم يتراجع للخلف في أي منطقة اشتباك، وأن سيطرة قوات الجيش الليبي تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي.



وأعلن الجيش الوطني الليبي قبل ساعات اليوم الجمعة سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.



وأكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات، قائلا -لقناة العربية- إن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف، مضيفا أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة، وأن هناك تقهقرا ميدانيا لكتائب الوفاق وأن الجثث متناثرة في طريق مطار طرابلس.



وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قد استهدف تمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وميليشيات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية، فيما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، مساء الخميس، على "فيسبوك" تقهقر "الميليشيات" وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس.