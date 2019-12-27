دعوى قضائية تكشف دفع شركات إتاوات لصالح طالبان في أفغانستان

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كشفت دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية اليوم الجمعة، أن كبرى الشركات التي تنفذ مشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان دفعت أموالا لصالح طالبان بغرض توفير الحماية، حسبما أفادت صحيفة " داو جونز".

وأقام الدعوى شركات مجموعة لويس بيرجر، وهي شركة تابعة (دبليو إس بي جلوبال) و(دي أيه .أي جلوبال) و (سنترا جروب) و(جانوس جلوبال أوبريشنز) و( جي 45) و( إم.تي.إن جروب)، حسب وكالة بلومبرج.

ولم ترد الشركات للتعليق على أسئلة " داو جونز".

ورفعت عائلات 143 من الجنود والمقاولين الأمريكيين قتلوا وأصيبوا في أفغانستان، الدعوى أمام محكمة جزئية في واشنطن.

وتقول الدعوى إن 20- 40 % من الأموال المخصصة لصالح المشاريع الكبرى تم دفعها للمسلحين بهدف توفير الحماية.