دعوى قضائية تكشف دفع شركات إتاوات لصالح طالبان في أفغانستان

كشفت دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية اليوم الجمعة، أن كبرى الشركات التي تنفذ مشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان دفعت أموالا لصالح طالبان بغرض توفير الحماية، حسبما أفادت صحيفة " داو جونز".
وأقام الدعوى شركات مجموعة لويس بيرجر، وهي شركة تابعة (دبليو إس بي جلوبال) و(دي أيه .أي جلوبال) و (سنترا جروب) و(جانوس جلوبال أوبريشنز) و( جي 45) و( إم.تي.إن جروب)، حسب وكالة بلومبرج.
ولم ترد الشركات للتعليق على أسئلة " داو جونز".
ورفعت عائلات 143 من الجنود والمقاولين الأمريكيين قتلوا وأصيبوا في أفغانستان، الدعوى أمام محكمة جزئية في واشنطن.
وتقول الدعوى إن 20- 40 % من الأموال المخصصة لصالح المشاريع الكبرى تم دفعها للمسلحين بهدف توفير الحماية.