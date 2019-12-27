مجهولون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم استهدف شركة برازيلية أنتجت فيلما مسيئا عن السيد المسيح

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أعلنت جماعة قومية مجهولة، مسؤوليتها عن هجوم متعمد استهدف مقر المجموعة الساخرة البرازيلية "بورتا دوس فوندوس"، لإنتاجها فيلما مسيئا عن السيد المسيح، حسبما أفادت صحيفة أو جلوبو البرازيلية اليوم الخميس..

وألقى مجهولون قنابل حارقة على مقر الشركة في نهاية الأسبوع.

وكان محافظون استهدفوا مؤخرًا "بورتا دوس فوندوس بسبب فيلمها " الإغراء الأخير للمسيح" ، الذي يصور السيد المسيح مثليًا.

وانتقد سياسيون وأعضاء الكنيسة الفيلم الذي نشر على شبكة نيتفليكس باعتباره هجومًا على الإيمان المسيحي.

وتعهدت الشركة بعدم الخضوع للضغوط.

وقال الممثل فابيو بورشات من "بورتا دوس فوندوس" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" لن يسكتونا أبدا، علينا أن نظل يقظين وأقوياء."