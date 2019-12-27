المسماري:تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين

قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، اليوم الجمعة، إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتاً إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية": "سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحريرها".

وكشف المسماري أن الميليشيات تتمركز وسط المناطق السكنية في طرابلس، مشيرا إلى وجود عشرات الجثث للميليشيات على طول طريق المطار في طرابلس.

وقال إن عدد قتلى الميليشيات بلغ نحو 940 قتيلا خلال المعارك منذ 4 أبريل الماضي.

وأكد المسماري أن الجيش الليبي لم يخسر مترا واحدا، ولم يتراجع للخلف في أي منطقة اشتباك، مؤكدا" أن سيطرة قوات الجيش الليبي تبدأ من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي".

وقبل ساعات أعلن ما يسمى الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.

وأكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس، ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات.

وقال لـ"العربية.نت" إن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف" مضيفا أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة.

وفي تصريحات لاحقة لـ"العربية" أكد المحجوب أن إرسال أردوغان قوات إلى ليبيا سيكون مغامرة غير محسوبة.