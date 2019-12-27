طلاب وافدون بالأزهر يشيدون بعظمة الحضارة المصرية والإسلامية

أشاد الطلاب الوافدون الدارسون بالأزهر الشريف، الحاصلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف، بعظمة وروعة الحضارة المصرية والإسلامية والتي تؤكد مكانة مصر في العالمين العربي والإسلامي.

جاء ذلك خلال الجولة الترفيهية التي نظمتها وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمشاركين بمعسكر أبي بكر الصديق بمنطقة العصافرة، ورافقهم خلالها الدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية والمشرف العلمي على المعسكر، والدكتور سعيد حامد عضو المركز الإعلامي بالوزارة.

كما أعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقيمها لهم وزارة الأوقاف، مؤكدين أن اهتمام الوزارة المصرية بالعمل الدعوي، ونشر الفكر الوسطي المستنير بين ربوع الدنيا داخل مصر وخارجها، والعمل على الارتقاء بالفكر الديني دليل واضح على رؤية ثاقبة وتوجه صائب نحو بيان صحيح الإسلام ووسطيته.

وتضمن البرنامج الترفيهي، جولة على شواطئ الإسكندرية وزيارة للمعالم الأثرية والثقافية بالمحافظة، ومن بينها (قلعة قايتباي التاريخية، ومسجد "أبو العباس المرسي"، ومسجد وضريح الإمام البوصيري.

كما أشاد المشاركون في الجولة بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للارتقاء بالمستوى الثقافي لهم من خلال مشاركتهم في تلك الفعاليات الثقافية والترفيهية.

يذكر أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف ينظم دورات ثقافية وتدريبية للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر من مختلف الجنسيات لدراسة العديد من المواد الثقافية والدينية والاهتمام بعلاقات مصر مع مختلف الدول ويتضمنها برنامجا ترفيهيا.