انخفاض عملة البيتكوين الرقمية المشفرة وارتفاع عملة لايتكوين

انخفضت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 2ر1% منذ الساعة الخامسة من مساء الخميس (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و185 دولارا، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، اليوم الجمعة، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 3ر1 % إلى 41 دولارا، وفقا لمنصة بيتستامب، وهي تقل حاليا بنسبة 89% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 19 ديسمبر 2017 وبلغ 375 دولارا. وارتفعت حتى الآن بنسبة 38% خلال العام الجاري.

وانخفض سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 1ر1% إلى 19 سنتا،كما انخفض سعر عملة إثريوم بنسبة 1% إلى 125 دولارا.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 6ر2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف و68 دولارا وسبعة آلاف 253 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 63% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 18 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 511 دولارا.