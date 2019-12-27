أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الجمعة، سقوط قذيفة بجوار مصفاة الزاوية لتكرير النفط.

وقالت المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "إن القذيفة استهدفت مستودع تخزين غرب بوابة مصفاة الزاوية لتكرير النفط، ولم تسجل أية خسائر بشرية".

واعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، "استهداف المصفاة جريمة حرب. ففي حال تضررها، ستحرم المنشآت الحيوية، بما في ذلك المستشفيات ومحطات الطاقة وتحلية المياه من الوقود. وسوف يتطلب ذلك استيراد كميات إضافية من البنزين والديزل، مما سيكلف الشعب الليبي عشرات أو مئات الملايين من الدولارات".

وتابع: "إنّ تكرار هذه الأفعال العبثية سوف يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، وحدوث كوارث بيئية، وهذا الاعتداء هو الثاني بالقرب من منشآتنا في منطقة الزاوية خلال أربع وعشرين ساعة، ولا نستبعد تعليق عملياتنا في مناطق الاشتباكات للحفاظ على سلامة مستخدمينا".

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتواصل مع السلطات المحلية "لتبليغها بهذه الجرائم، وتبحث كيفية إبلاغ الجهات الدولية المختصة عن أية خروقات أمنية تتعرض لها المؤسسة أو الشركات التابعة لها، حتى لا تمر تلك الجرائم دون عقاب".

وجددت المؤسسة دعوتها لجميع "الأطراف المتحاربة بالابتعاد عن المواقع التابعة لها، وعدم المساس بمصدر الدخل الوحيد لليبيين".