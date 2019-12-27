 البرلمان الليبي : تركيا تدعم الإرهاب ليكون لها مكان في البلاد - بوابة الشروق
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البرلمان الليبي : تركيا تدعم الإرهاب ليكون لها مكان في البلاد

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 3:27 م | آخر تحديث : الجمعة 27 ديسمبر 2019 - 3:27 م

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري، إن تركيا تريد أن تدعم الإرهاب في ليبيا حتى يكون لها مكان في البلاد .
وقال العقوري - في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - إن حكومة فايز السراج غير شرعية لأنها لم تنل ثقة البرلمان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي هو الذي فرضها على الشعب الليبي.
وأضاف أنه لا توجد دولة عربية ستسمح بأن يجري استخدام أراضيها لأجل الإساءة لدول عربية ثانية، وذلك تماشيا مع ميثاق الجامعة العربية.
وكانت زيارة غير معلنة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تونس، أول أمس /الأربعاء/ قد أثارت مخاوف في الشارع التونسي، من إقحام تونس في مطامع أنقرة، وخططها لإرسال قوات إلى ليبيا .
من جانبها، نفت الرئاسة التونسية، تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باشاغا، حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا، مؤكدة أنها لا تعكس حقيقة الموقف التونسي.
وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية رشيدة النيفر - في تصريح - "إن بلادها متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وتحرص على تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء".

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