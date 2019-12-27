رئيسة المفوضية الأوروبية: قد يتعين تمديد الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد 2020



ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ربما تحتاج لتمديدها إلى ما بعد نهاية 2020.

وقالت فون دير لاين في تصريحات لصحيفة "ليز إيكو" الفرنسية إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسعى إلى الانتهاء من إبرام اتفاق تجاري طويل المدى مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2020.

وأضافت فون دير لاين في تصريحاتها التي أوردتها وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا الموعد ينطوي على "تفاؤل".

وتابعت: "اشعر بقلق بالغ بسبب الفترة القصيرة المتبقية...يبدو لي أنه يتعين على الطرفين التساؤل بشأن ما إذا كان من الممكن إتمام كافة هذه المفاوضات خلال هذه المهلة القصيرة من الوقت".

وذكرت أنه يتعين على المفاوضين تقييم موقفهم بحلول منتصف العام، وأضافت أنه "إذا ما استدعت الضرورة، يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الفترة الانتقالية".