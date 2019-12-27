قوات الوفاق تؤكد استعادة سيطرتها على معسكر النقلية ومجمع خزانات النفط بطريق المطار جنوب طرابلس

أكد الناطق الرسمي باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني "مصطفى المجعي" مساء اليوم الجمعة استعادة السيطرة على معسكر النقلية ومجمع خزانات النفط الواقعين بطريق المطار جنوب العاصمة الليبية.

وأوضح المجعي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء اليوم أن ما حدث في المنطقتين "ليس سيطرة من قبل قوات حفتر، بل مجرد محاولة تسلل، سرعان ما قضت عليها قوات الوفاق".

وتوقع المجعي حصول تغييرات وصفها بالكبيرة لصالح قوات الوفاق في الأيام القادمة، مرجعاً ذلك لنتائج حالة النفير التي شهدتها المدن في الغرب الليبي.

وأضاف "أصبحت التعزيزات من جنود وعتاد تصل الآن لكل المحاور، وسيكون لها أثر ميداني كبير".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في شرق البلاد على لسان المتحدث باسمها، لواء "أحمد المسماري" سيطرتها على معسكر النقلية ومجمع خزانات النفط في طريق المطار جنوب طرابلس، ضمن الحرب التي تخوضها منذ نيسان/ أبريل الماضي ضد قوات حكومة الوفاق من أجل السيطرة على العاصمة الليبية.

وحول الاشتباكات التي وقعت اليوم في منطقة "بوعيسى" غرب الزاوية بين قوات من مدينة الزاوية تتبع الوفاق، وأخرى من مدينتي: صرمان وصبراتة تتبع حفتر، قال المجعي: "كانت مجرد محاولة للتوغل من قوات حفتر، تم إرجاعها بعد أول هجوم مضاد، والأوضاع ممتازة في الزاوية الآن".

وفي ذات السياق الميداني، قال آمر قوة الإسناد طرابلس، "ناصر عمّار" لـ (د .ب أ) :"ما حدث في طريق المطار ليس سيطرة من قوات حفتر وإعادة سيطرة من قواتنا، فنحن من قمنا بوضع خطة من أجل استدراج قوات حفتر في أماكن مفتوحة".

وأضاف "بعد مقتل آمر اللواء 106، عقيد فتحي المسلاتي اليوم، قام عناصر اللواء بالدخول في محاولة انتقامية لمقتل المسلاتي، وتم إعداد كمين بكمّاشة من ثلاث محاور بواسطة الكتائب: (301 و166 والزاوية)، وعندما دخلوا تم فتح النيران عليهم من كل الاتجاهات".

وتابع " نجحنا في أسر 7 عناصر وتدمير 4 آليات ودبابتين، وأتوقع أن يكون في صفوفهم عديد القتلى لأن الآليات احترقت بمن فيها".

ونشرت قناة ليبيا الأحرار مساء اليوم مقاطع مصورة تظهر قتلى من قوات حفتر.

وأكد المتحدث باسم قوات الوفاق عقيد طيّار محمد قنونو في تصريح صحفي مساء اليوم انتشال قوات الوفاق 9 قتلى من قوات حفتر في محوري: طريق المطار واليرموك.

وفي هذا الشأن قال ناصر عمّار: "ما حدث اليوم يأتي ضمن محاولة استنزاف قوات حفتر التي دخلت بأعداد كبيرة من المقاتلين يجب التعامل معهم بشكل جزئي كأفراد"، مؤكداً عدم استخدام الطيران في محاور طرابلس اليوم من قبل طرفي القتال.

وحول محور اليرموك وصلاح الدين، أكد عمّار استمرار سيطرة قوات حفتر على مبنى الجوازات الرئيسي بالمنطقة.

وأكّد عمار أن الأيام القادمة ستشهد "اختلافاً في المشهد الميداني لصالح قوات الوفاق".

وتابع: "نحافظ على تمركزاتنا من أجل البدء في تنفيذ خطتنا القادمة، وبالفعل كل التجهيزات جاهزة لتنفيذ الخطة والعمل العسكري وستشهد الأيام القادمة مفاجآت كبيرة".

وختم قائلاً: "في الأيام الماضية وقفنا موقف المدافع حتى تمكنّا من إدخال الإمكانيات والمعدات اللازمة لحسم المعركة، وقمنا بتركيب منظومات تشويش ودفاع جوي متطورة وسوف تستعمل في المعارك القادمة".