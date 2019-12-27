التاريخ يساند الإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد في البطولة العربية

مواجهة هي الأولى من نوعها عربيًا ستجمع الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري على ملعب الأخير مساء غد السبت، في ذهاب دور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة (البطولة العربية).

مباراة البطولة العربية هي الـ135 في تاريخ الناديين، حيث سبق وأن التقى الفريقان في 134 مباراة من قبل بواقع، 116 مباراة خلال منافسات الدوري، و18 مباراة في مسابقة الكأس.

وشهدت مباريات الفريقين في الدوري تفوق الإسماعيلي بتحقيق 54 فوزًا مقابل 32 للاتحاد، وانتهت 30 مباراة بتعادل الفريقين منها 8 فقط سلبيا.

سجل الإسماعيلى 177 هدفًا مقابل 120 هدف للاتحاد،وحافظ الدراويش على شباك نظيفة في 41 مرة مقابل 29 للاتحاد .

ويعد محمد الديبة هو الهداف التاريخي من جانب الاتحاد أمام الإسماعيلي بـ8 أهداف، فيما يعد محمد محسن أبوجريشة الهداف التاريخي للدراويش أمام سيد البلد بـ7 أهداف.

وترجع أول مواجهة جمعت الفريقين في الدوري إلى أول أسابيع الدوري الممتاز عبر تاريخه و بالتحديد في الأحد 24 أكتوبر 1948 عندما استضاف الإسماعيلي نادي الاتحاد السكندري على ملعب الاسماعيلي القديم وفاز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما يرجع أول تعادل كان للمواجهة التاسعة، في افتتاح موسم 53/1954، وانتهت المباراة بهدف لكل فريق، فيما كان أخر تعادل الموسم الماضى فى 13 يناير 2018 بالإسماعيلية في الأسبوع الثامن عشر سلبيا بدون أهداف.

أكبر فوز حققه الإسماعيلي 5-0 موسم 93/94 وموسم 2006/2007 وموسم 2015/2016، فيما كان أكبر فوز في تاريخ الاتحاد بنتيجة 6-1 وذلك في نوفمبر 1954.

وحقق الإسماعيلي 6 انتصارات متتالية في الفترة من نوفمبر2008، وحتى يونيو2011، وحقق الاتحاد أيضًا 6 انتصارات متتالية خلال الفترة من فبراير1981حتى يناير1984

فيما التقى الفريقان 18 مباراة في الكأس، حقق الإسماعيلي الفوز في 4 مباريات وخسر 7 مباريات وتعادلا في 7 مباريات، انتهت بركلات الترجيح والإسماعيلي تأهل 6 مرات والاتحاد تأهل 7 والإسماعيلي أحرز 20 هدف والاتحاد أحرز 25 هدف.