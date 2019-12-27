إصابة 5 فلسطينيين جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين بالمسيرات الأسبوعية السلمية في قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين بالمسيرات الأسبوعية السلمية في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص "المطاطي" شرق جباليا شمال القطاع، وثلاثة أصيبوا شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع، فيما أصيب نحو 10 مواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع شرق رفح وخان يونس، وشرق مدينة غزة وجباليا، جرى علاجهم ميدانيا.

وتوافد الفلسطينيون عصر اليوم الجمعة، إلى أربعة مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار.

ووصل الفلسطينيون تلبية الدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت المواطنين للمشاركة في الجمعة السادسة والثمانين والتي تحمل عنوان " دماء الشهداء ترسم طريق الحرية".

واستثنت الهيئة العليا للمسيرات مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة من المشاركة في المسيرات لسوء الأحوال الجوية وعدم تمكن المواطنين من الوصول إليه.

ونشر جيش الاحتلال المزيد من قواته مقابل مخيمات العودة فيما اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المشاركين في مخيم العودة شرق خان يونس.

وتعد هذه الجمعة الأخيرة هذا العام ومن المقرر توقف المسيرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أن تستأنف عند الحاجة وفي المناسبات الوطنية بدءا من الثلاثين من مارس ذكرى يوم الأرض والذكرى السنوية الثالثة لانطلاق المسيرات.