 ارتفاع أعداد ضحايا الانهيارات والعواصف الثلجية شرق وشمال طهران لـ11 شخصا - بوابة الشروق
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ارتفاع أعداد ضحايا الانهيارات والعواصف الثلجية شرق وشمال طهران لـ11 شخصا

طهران - أ ش أ:
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 10:13 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 10:13 ص

ارتفع عدد القتلى جراء انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال العاصمة الإيرانية طهران إلى 11 شخصا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على ناجين.

وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أفاد، أمس، بالعثور على ستة قتلى جراء الانهيارات، فيما لايزال 16 شخصا في عداد المفقودين.

وقال حمید مساعدي رئيس فريق الإمداد في الاتحاد الإيراني لتسلق الجبال، أمس، "لا تزال العمليات جارية للبحث عن مفقودين، وتلقینا العديد من الاتصالات من عائلات أبلغتنا أن هناك من كانوا في المرتفعات ولم يعودوا إلى منازلهم منذ ليلة أمس".

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