 البرازيل تسجل 307 حالات وفاة و17 ألفا و246 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
الأحد 27 ديسمبر 2020 10:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

البرازيل تسجل 307 حالات وفاة و17 ألفا و246 إصابة جديدة بكورونا

برازيليا - أ ش أ:
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 9:47 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 9:47 ص

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، تسجيل 17 ألفا و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و307 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد- إن البرازيل سجلت نحو 7.5 مليون حالة إصابة مؤكدة، و190 ألفا و795 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إنه ليس قلقا بشأن التأخر في طرح لقاحات.

ويتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع الجائحة، وهو من أبرز المتشككين فيها على مستوى العالم، ويواجه ضغوطا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بطرح لقاح في البرازيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك