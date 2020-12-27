التموين: لم يشعر مواطن بنقص أي سلعة أو زيادة سعرها منذ مارس الماضي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إنه ابتداءً من مارس الماضي لم يشعر المواطن بنقص أي سلعة في أي مكان، فضلًا عن أنه لم يحدث أي زيادة في سعر أي منها.

وأضاف عشماوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة لديها مخزون آمن من السلع، متابعًا: «ما يقرب من 12 سلعة بها احتياطي يصل إلى ستة أشهر في المتوسط».

وأوضح أن بعض السلع يصل الاحتياطي الخاص بها إلى 11 شهرًا، مثل الدواجن، لافتًا إلى أن مخزون السكر والزيت يكفي لسبعة أشهر.

وطمأن المواطنين، قائلًا: «لدينا احتياطات آمنة من السلع بمتوسط ستة أشهر، إضافة إلى أننا طرحنا مجموعة من المستودعات الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاحتياطي السلعي من السلع الأساسية والاستراتيجية لنصل بها إلى تسعة وعشرة أشهر».

وأكد مساعد وزير التموين، أن مصر من أكثر الدول التي لديها القدرة على تكوين احتياطيات آمنة من السلع الأساسية.