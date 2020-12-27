 التموين: لم يشعر مواطن بنقص أي سلعة أو زيادة سعرها منذ مارس الماضي - بوابة الشروق
الأحد 27 ديسمبر 2020 11:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

التموين: لم يشعر مواطن بنقص أي سلعة أو زيادة سعرها منذ مارس الماضي

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 11:18 م | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 11:19 م

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إنه ابتداءً من مارس الماضي لم يشعر المواطن بنقص أي سلعة في أي مكان، فضلًا عن أنه لم يحدث أي زيادة في سعر أي منها.

وأضاف عشماوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة لديها مخزون آمن من السلع، متابعًا: «ما يقرب من 12 سلعة بها احتياطي يصل إلى ستة أشهر في المتوسط».

وأوضح أن بعض السلع يصل الاحتياطي الخاص بها إلى 11 شهرًا، مثل الدواجن، لافتًا إلى أن مخزون السكر والزيت يكفي لسبعة أشهر.

وطمأن المواطنين، قائلًا: «لدينا احتياطات آمنة من السلع بمتوسط ستة أشهر، إضافة إلى أننا طرحنا مجموعة من المستودعات الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاحتياطي السلعي من السلع الأساسية والاستراتيجية لنصل بها إلى تسعة وعشرة أشهر».

وأكد مساعد وزير التموين، أن مصر من أكثر الدول التي لديها القدرة على تكوين احتياطيات آمنة من السلع الأساسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك