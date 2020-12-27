ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني، بنسبة 1ر8% مسجلًا بنهاية أكتوبر الماضي ما قيمته 6 مليارات و769 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ6 مليارات و262 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2019.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، أن البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أوضحت أن السيولة المحلية زادت بنحو مليار و566 مليون ريال عماني.

وبلغت جملة النقد المصدر "المتداول" بنهاية أكتوبر الماضي نحو مليار و790 مليونًا و500 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 التي شهدت نقدًا مصدرًا بمليار و571 مليونًا و100 ألف ريال عماني.

وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 1ر8% ليصل إلى 5 مليارات و439 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و30 مليونًا و400 ألف ريال عماني بنهاية أكتوبر 2019.

وارتفعت السيولة المحلية في نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 9ر8% مسجلة 19 مليارًا و90 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ17 مليارًا و524 مليونًا و900 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2019م.

من جهتها، بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أكتوبر الماضي 16 مليارًا و394 مليونًا و200 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 9% عن نفس الفترة من عام 2019 التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ15 مليارًا و46 مليونًا و300 ألف ريال عماني.

وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنسبة 2ر2% ليبلغ 26 مليارًا و438 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ25 مليارًا و872 مليونًا و400 ألف ريال عماني فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ4ر0% حيث سجل في نهاية أكتوبر الماضي ما نسبته 5ر5%.