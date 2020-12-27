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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. وزير الزراعة: حققنا نموا إيجابيا رغم جائحة كورونا

أمل محمود
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 12:16 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 12:16 ص

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة حقق نموًا إيجابيًا رغم جائحة كورونا، مشيرًا إلى تلبية الدولة لاحتياجات المواطنين من السلع خلال الأزمة.

وأشاد خلال مداخلة لقائه لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، بإدارة الدولة لقضية توفير الغذاء خلال جائحة كورونا، مضيفًا أن هناك دولًا متقدمة عانت من نقص شديد في السلع خلال الأزمة.

وأضاف أن الوزارة تمكنت من توفير منافذ توزيع متنقلة للسلع في بعض الأماكن خلال الجائحة، لافتًا إلى تطهير مايقرب من 20 ألف منشأة حكومية من خلال هيئة الخدمات البيطرية.

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