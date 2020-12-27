وجه الإنجليزي ستان كوليمور، لاعب ليفربول السابق، رسالة قوية إلى محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، مطالبًا إياه بحسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن آنفيلد.

وقال كوليمور في عموده المنشور عبر صحيفة «ميرور» البريطانية: «يورجن كلوب مدرب ليفربول عليه أن يكون أكثر حسمًا مع صلاح، يجب أن يقوم بإرسال رسالة واضحة ومباشرة لصلاح لسؤاله عما إذا كان يريد الاستمرار مع الفريق أو يرغب في الرحيل».

وأضاف كوليمور: «أعلم أن كلوب قال إنه تحدث مع صلاح بشأن الأمر، لكن مدرب ليفربول يحتاج الآن لموقف واضح بقوله: "صلاح، لقد كنت لاعبًا مثيرًا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.. سنقدم لك فرصة البقاء هنا مدى الحياة.. هذا عقد جديد"».

وتابع: «اعرض عليه أي شيء يريده، تواصل معه، أخبره بأن يحافظ على مشواره الكروي.. وإذا لم يوافق اعرضه للبيع في نهاية الموسم».

وواصل: «صلاح ليس الرجل الرئيسي الوحيد في آنفيلد، هناك فيرجيل فان ديك، جوردان هندرسون والقائمة تطول».

وتسائل لاعب الريدز السابق: «كيف وصل الحال إلى هذا؟! لا أستطيع أن أصدق لثانية واحدة أن الأمر يعود للعلاقة بينه وبين ساديو ماني، ربما هناك توتر بينهما، أرفض أن أصدق أن (الساحر) ليس سعيدًا في ميرسيسايد».

وأوضح: «ليفربول لديه بديل جاهز، نعم لا يمتلك سرعة صلاح وقد لا يكون لديه عدد الأهداف، لكن ديوجو جوتا لديه القدرة على هز الشباك بانتظام، لقد فاز صلاح بأكبر لقبين في كرة القدم (دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية) وكان جزءًا من التاريخ في آنفيلد بفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز، لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمال».

وأردف: «لا يمكن أن يكون غير سعيد على أرض الملعب، لديه رجلان إلى جانبه يعرفان طريقة لعبه ويحصلان على الأفضل منه».

وأتم: «صلاح، أخبرنا بالحقيقة، إذا كنت تريد الرحيل فهذه ليست مشكلة، لكن أقل ما يستحقه النادي والمدير الفني هو الوضوح».