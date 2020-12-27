وزير الإسكان: الحكومة قد تبدأ الانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية في مارس المقبل

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من 99% من المباني في الحي الحكومي، معقبًا: «نُجري حاليًا عمليات الفرش».

وأضاف الجزار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن كل المباني في الحي الحكومي ستكون جاهزة بمرافقها خلال الشهرين المقبلين.

وأفاد بأن الترتيبات الخاصة بالجوانب الإلكترونية جار تجهيزها حاليًا، معتقدًا أن الحكومة قد تبدأ الانتقال التدريجي إلى العاصمة الجديدة في شهر مارس المقبل، على أن تستطيع الحكومة ممارسة عملها هناك في شهر يونية 2021.

وأوضح أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لن يكون مجرد انتقال جسدي، مضيفًا أنه سيتم العمل في المباني الحكومية هناك عن طريق نظام لا ورقي تمامًا: «المضمون والأداء مختلف».