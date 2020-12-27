 وزيرة التضامن مستجيبة لحالة رحمة عاطف: إحنا نتشرف بخدمة المرضى من ذوي الإعاقات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة التضامن مستجيبة لحالة رحمة عاطف: إحنا نتشرف بخدمة المرضى من ذوي الإعاقات

أمل محمود
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 2:44 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 2:44 ص

استجابت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لحالة الطفلة «رحمة عاطف»، بأنه سيتم توفير أطراف صناعية لها، بعد خضوعها للكشف الطبي، معقبة: «إحنا نتشرف بخدمة المرضى من زوي الإعاقات».
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس السبت، إن الوزارة ستتدخل لدعم الأسرة ماديًا في حالة الكشف عن حاجتهم إلى ذلك، موضحة أنه سيتم العمل على توفير وسائل إتصال وتبليع عن مثل هذه الحالات، لرصدها ومساعدتها.
وأضافت أن الوزارة أيضًا ستتقدم بالدعم التعليمي لحالة «رحمة عاطف»، خاصة وأن مثل هذه الحالات قد تتأخر في التعليم نتيجة التنمر الذي يتعرضوا له إذا ما اتخلطوا بالمجتمع.
وعرض برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس السبت، تقريرًا حول الطفلة رحمة عاطف بنت مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والتي تعاني من فقد في أطرافها.


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