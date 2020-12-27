قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الوقائية، إن أعداد مصابي كورونا في تصاعد مستمر بشكل يومي، موضحًا أن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة هى التي تم رصدها من خلال إجراء الفحوصات داخل مستشفيات الوزارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس السبت، أن هناك فرقًا بين المرض والعدوى، مشيرًا إلى أن حامل الفيروس لا يعنى بالضرورة إصابته بالمرض، وإنما من الممكن أن يصيب غيره بالعدوى.

وأشار إلى أنه ستعقد اللجنة العلمية لإدارة أزمية كورونا اجتماعًا اليوم، لمتابعة أعداد الإصابات والتأكد من توافر الاستعدادات اللازمة، إلى جانب اتخاذ القرارات، وفقًا لمستجدات الموقف.

وعن سلالات كورونا الجديدة، أوضح أن تحور فيروس كورونا كان أمرًا متوقعًا، ذاكرًا أن ما تم رصده حتى الآن من تحورات لكوفيد-19 وصلت إلى 8 أنواع منتشره حول العالم.



