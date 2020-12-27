لجنة إدارة أزمة كورونا تجتمع اليوم لتقييم الوضع الوبائي والإجراءات الاحترازية

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، للنظر في آخر تطورات الجائحة بمصر، والإجراءات التي اتخذت الفترة الماضية، وسبل تطبيق قرارات وقف الاحتفالات برأس السنة، وتقييم الوضع الوبائي على ضوء زيادة عدد الإصابات باستمرار منذ نحو أسبوعين.

وسجلت مصر أمس 1189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وهو أعلى رقم منذ بدء الموجة الثانية، كما تم تسجيل 43 وفاة، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكان الدكتور مُصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شدد خلال اجتماع الحكومة الأخير على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحًا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فى إطار سعى الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات.

ووجه رئيس الوزراء وزيرى الصحة والتعليم العالى بتخصيص العدد الكافى من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابى فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات فى رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا