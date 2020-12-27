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وزير الرياضة :عماد عبدالعزيز رئيسا للجنة إدارة الزمالك

الشروق
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 12:13 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 12:13 ص

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أنه تم الاستقرار على توالي اللواء المستشار عماد عبد العزيز لرئاسة لجنة إدارة نادي الزمالك.

وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه تقرر ترقية عماد عبد العزيز من عضو في لجنة إدارة الزمالك ليصبح رئيسًا لها.

وقال وزير الرياضة: "اللواء المستشار عماد عبد العزيز هو من سيتولى رئاسة لجنة إدارة نادي الزمالك خلفًا للراحل أحمد البكري".

واختتم: "سيتم إضافة عضو جديد في لجنة إدارة الزمالك ليتواجد بدلًا من عماد عبد العزيز الذي تمت ترقيته، ليكتمل نصاب اللجنة في الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن عماد عبد العزيز تواجد في لجنة إدارة نادي الزمالك بدلًا من محمد عطية الذي تقدم باستقالته منذ أسابيع ماضية.


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