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عزز فريق ليدز يونايتد من تواجده في منطقة الأمان بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه بيرنلي 1 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الخامسة عشر، التي شهدت تعادلا مثيرا بين ويستهام يونايتد وضيفه برايتون 2 / 2

ويدين ليدز بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه باتريك بامفورد الذي سجل هدف الحسم عبر ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة.

الفوز رفع رصيد ليدز إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر وتوقف رصيد بيرنلي عند 13 نقطة بالمركز السابع عشر.

وسجل ليدز فوزه السادس مقابل تعادلين وسبع هزائم فيما خسر بيرنلي للمرة السابعة مقابل ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات.

وخيم التعادل الإيجابي 2 / 2 على لقاء ويستهام يونايتد وضيفه برايتون.

وارتفع رصيد ويستهام إلى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع برايتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر.

وبادر برايتون بالتسجيل عبر لاعبه نيال موبال في الدقيقة 44، قبل أن يتعادل بن جونسون لمصلحة ويستهام في الدقيقة 60.

وأعاد لويس دينك التقدم لبرايتون في الدقيقة 70، لكن توماس سوسيك تعادل من جديد لمصلحة ويستهام في الدقيقة 82.