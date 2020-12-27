ضبط 7 أطنان ونصف أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الأحد، من ضبط 7 أطنان ونصف أسمدة زراعية مجهولة المصدر، مطروحة للبيع بالأسواق داخل أحد محلات تجارة الأسمدة والأعلاف.

وكان العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارًا بضبط 7 أطنان و500 كيلو أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والأعلاف بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتجري شؤونها.