فرنسا: القبض على خمسة أشخاص نظموا حفلات بالمخالفة لقيود كورونا

ألقت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس القبض على خمسة أشخاص بتهمة تنظيم حفلات بالمخالفة لقيود كورونا.



وأوضحت الشرطة اليوم الأحد أن الأشخاص الخمسة متهمون بتعريض حياة أشخاص آخرين للخطر من خلال تنظيم هذه الحفلات غير المشروعة.



كانت الشرطة ضبطت الحفلات في عدة أماكن مساء أمس ومنها مكان غير بعيد عن مطار شارل ديجول، ووجهت الشرطة انذارات مصحوبة بغرامة مالية إلى ما مجموعه 93 شخصا شاركوا في هذه الحفلات.



كانت فرنسا، المتأثرة بقوة من جائحة كورونا، قد عاودت تخفيف قيود كورونا منتصف الشهر الجاري مع استمرار فرض نوع من حظر التجول المسائي حيث يتعين على الناس عدم مغادرة منازلهم في الفترة بين الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا إلا لسبب مقبول ومنها الخروج للعمل أو رعاية الأطفال أو لطارئ صحي.