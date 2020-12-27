مدير خط نجدة الطفل: دار الرعاية التي سيودع فيها طفل المرور شبيهة بالسجن مع اختلاف المعاملة

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن الجميع أمام القانون سواسية، لافتًا إلى أنه لا تعليق على أحكام القضاء بالنسبة لقضية «طفل المرور».

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن محكمة الطفل قضت بإيداع طفل المرور في إحدى دور الرعاية، لأن عمره لم يتجاوز 15 عامًا، موضحًا أن المادة «111» من قانون الطفل تمنع الحبس لمن لم يتحاوز عمره 15 عامًا.

وأشار إلى وجود فرق بين دار الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، والتي سيودع فيها طفل المرور، قائلًا إن الأخيرة مؤسسة أحداث للأطفال الذين صدر ضدهم حكم في الجريمة.

وأوضح مدير خط نجدة الطفل أن دار الرعاية الاجتماعية التي سيودع فيها طفل المرور دار مغلقة شبيهة بالسجن مع فرق المعاملة، مضيفًا أنها مؤسسة رعاية اجتماعية للأحداث تتبع وزارة التضامن الاجتماعي.

وذكر أنه لم يتم تحديد مدة لإيداع طفل المرور داخل هذه الدار، متابعًا: «يتم تقديم تقرير كل شهرين للمحكمة والتي بدورها تحدد القرار المناسب لاتخاذه بعد ذلك».

وأكد أن الدولة تراعي المصلحة الفضلى للطفل، فضلًا عن إعادة تأهيليه ليصبح إنسانًا صالحًا للمجتمع، مشيرًا إلى نقل الطفل من دار الملاحظة إلى دار الأحداث حتى يخضع لتأهيل نفسي واجتماعي.

وقضت محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية، اليوم الأحد، بإيداع طفل المرور في إحدى دور الرعاية وحبس 3 من أصدقائه عاما بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.