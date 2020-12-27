متحدث الوزراء: المنحنى التصاعدي لأرقام حالات كورونا مقلق

سعد: وضع مستشفيات الصحة والتعليم العالي لازال في الحدود التي تمكننا من التعامل مع حالات كورونا على الأرض

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المنحنى التصاعدي لأرقام حالات كورونا مقلق، معللًا ذلك بأن الموجة الثانية للفيروس أكثر انتشارًا من الأولى.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن وضع مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي لازال في الحدود التي تمكن الدولة من التعامل على الأرض، في إشارة منه إلى حالات كورونا.

وأكد توفر المستلزمات الطبية والأدوية، سواء في السمتشفيات أو الصيدليات، لافتًا إلى وجود مخزون من بعض المستلزمات يكفي لثمانية أشهر.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، للنظر في آخر تطورات الجائحة بمصر، والإجراءات التي اتخذت الفترة الماضية، وسبل تطبيق قرارات وقف الاحتفالات برأس السنة، وتقييم الوضع الوبائي على ضوء زيادة عدد الإصابات باستمرار منذ نحو أسبوعين.

وأقرت اللجنة، تطبيق غرامة فورية 50 جنيهًا للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة بداية من الأحد المقبل.