تجهز حاليا شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، للبدء في أعمال إضاءة باقي ميادين القاهرة الخديوية، بتكليف من رئيس الوزراء، لتشمل الأعمال ميادين طلعت حرب ومصطفى كامل والأوبرا والشوارع المؤدية لها، حسب وزارة قطاع الأعمال اليوم.

يأتي ذلك في إطار مشروع التطوير الذي يشمل المباني سواء من خلال توحيد شكل الواجهات والإعلانات، وكذلك الإضاءة، مثلما حدث في ميدان التحرير، خاصة أن هذه المباني لها أهمية تاريخية كبيرة ومسجلة ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز لمدينة القاهرة.

وتتضمن أهداف المشروع، إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة بها وإزالة كل التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلا عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلاً عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري المتفرد، ويضفي على المنطقة ليلاً بعداً جمالياً جذاباً.

بالإضافة إلى ضمان استدامة المشروع واستمرار الحفاظ والصيانة، وذلك عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية مثل ملاك العقارات، وملاك ومستأجرى المحال والمطاعم بمنطقة وسط القاهرة.