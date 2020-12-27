 سول توقف تنفيذ إجراءات حالة التأهب القصوى لكورونا بعد تراجع وتيرة الإصابات - بوابة الشروق
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سول توقف تنفيذ إجراءات حالة التأهب القصوى لكورونا بعد تراجع وتيرة الإصابات

سول - ارشيفية
سول - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 8:58 م | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 8:58 م
ذكر تقرير إخباري اليوم الاحد، أن كوريا الجنوبية توقفت عن تنفيذ حالة التأهب القصوى الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى أعلى مستوى لها، مشيرة إلى تراجع وتيرة الإصابات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن وزير الصحة، كون ديوك تشيول، قوله في إفادة صحفية تم بثها اليوم الاحد على شاشات التليفزيون، إن الحكومة سوف تحافظ على قواعد التباعد الاجتماعي من مستوى 5ر2 في منطقة العاصمة سول، ومستوى 2 في أجزاء أخرى من البلاد، حتى الثالث من يناير المقبل.

وقد أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاحد تسجيل 970 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للاصابات في البلاد إلى أكثر من 56 ألفا و800 حالة.

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