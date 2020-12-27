الحكومة: قرارات لجنة إدارة الأزمة اليوم لم تتضمن ما يخص السينما والمسارح

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرارات إلغاء احتفالات رأس السنة ستسري على الجميع، معقبًا: «كل فنادق الجمهورية ملزمة بهذه القرارات سواء كانت في أماكن سياحية أو غير سياحية».

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، أن قرارات اليوم لم تتضمن ما يخص دور السينما والمسارح، وإنما شملت حظر إقامة أية مظاهر احتفالية يترتب عليها تجمعات جماهيرية كبيرة.

وتابع: «هذه القرارات لا تستهدف احتفالات رأس السنة فقط وإنما سيحظر إقامة أية مظاهر احتفالية جماهيرية كبيرة حتى إشعار آخر».

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، للنظر في آخر تطورات الجائحة بمصر، والإجراءات التي اتخذت الفترة الماضية، وسبل تطبيق قرارات وقف الاحتفالات برأس السنة، وتقييم الوضع الوبائي على ضوء زيادة عدد الإصابات باستمرار منذ نحو أسبوعين.

وأقرت اللجنة، تطبيق غرامة فورية 50 جنيهًا للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة بداية من الأحد المقبل.