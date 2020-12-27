ثوران بركان بجزيرة في جنوب غرب اليابان

أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية اليوم الأحد ثوران بركان في جزيرة بجنوب غرب البلاد، مُحذرة من اندفاع صخور كبيرة في الهواء في نطاق نصف قطره يبلغ كيلومترين من فوهة البركان.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، أن ثوران البركان وقع عند فوهة بركان جبل أوتاكي في جزيرة سوانوس في محافظة كاجوشيما، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إلى رفع مستوى التحذير من النشاط البركاني بمقدار درجة واحدة إلى ثلاثة، مما يعني أنه لا ينبغي للناس الاقتراب من فوهة البركان. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.



وبعد ثوران البركان، أنشأت الحكومة اليابانية مكتب اتصال في مكتب رئيس الوزراء لجمع المعلومات.



وأوضحت الهيئة أن صخورًا كبيرة قُذفت من فوهة بركان جبل أوتاكي.