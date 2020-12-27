 الأهلي : موسيماني غادر المستشفي .. واستمرار العينة الإيجابية لأفشة والسولية وربيعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي : موسيماني غادر المستشفي .. واستمرار العينة الإيجابية لأفشة والسولية وربيعة

عمرو فهمي
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 12:19 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 12:19 ص




أكد الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي أن بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق الأول غادر المستشفى مساء السبت بعد شفائه من فيروس كورونا.
وقال شوقي فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: عينة بيتسو موسيماني تحولت إلى سلبية وبالتالي غادر المستشفى وسيكون جاهزا لقيادة الفريق الأول.
وعن حالة ثلاثي الفريق المصاب بفيروس كورونا عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة قال شوقي إن اللاعبين لايعانوا من أي أعراض وحالتهم مستقرة تمام ولكن عينتهم لازالت إيجابية ولذلك فهم مستمرون فى العزل.
 


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