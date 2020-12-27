





أكد الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي أن بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق الأول غادر المستشفى مساء السبت بعد شفائه من فيروس كورونا.

وقال شوقي فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: عينة بيتسو موسيماني تحولت إلى سلبية وبالتالي غادر المستشفى وسيكون جاهزا لقيادة الفريق الأول.

وعن حالة ثلاثي الفريق المصاب بفيروس كورونا عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة قال شوقي إن اللاعبين لايعانوا من أي أعراض وحالتهم مستقرة تمام ولكن عينتهم لازالت إيجابية ولذلك فهم مستمرون فى العزل.

