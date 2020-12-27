افتتاح معرضين لمنير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست

افتتح جاليري "بيكاسو إيست" بالتجمع، معرضين لمنير إسكندر بعنوان من الريف، وسيد سعد الدين بعنوان فنتازيا، ومعرض الطيور النادرة لمجموعة من المصورين، مساء أمس السبت، وسط حضور عدد من الفنانيين التشكيليين والشخصيات العامة، وتستمر المعارض حتى يوم ٢٠ يناير المقبل.

ومنير إسكندر فنان مصري، ولد في القاهرة عام 1926، وكان شاهدًا على عدد كبير من الفنانين المصريين عندما كان المشهد الفني المصري في ذروته، ومنهم حسين بكار وحسن فؤاد وعبد الهادي الجزار، وتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1952، وكان من بين معلميه يوسف كامل وأحمد صبري.

واشتهر إسكندر بتصويره الدقيق للحياة الدنيوية خاصة في ريف مصر، وظل في الساحة الفنية لأكثر من ستة عقود حتى الآن، ولديه أعمال فنية في جميع أنحاء العالم في المجموعة الفنية الخاصة بجامعة برينستون، بالإضافة إلى مجموعة الجامعة الأمريكية في القاهرة، وشارك الفنان في العديد من المعارض العالمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأوكرانيا.

أما عن سيد سعد الدين، فهو أحد الفنانين الذين أكدوا وجودهم في المجال الفني على مدار العشرين عامًا الماضية، وولد في 24 يناير 1944 في قنا وحصل على دبلوم من المعهد الإيطالي ليوناردو دافنشي عام 1967، وتم تعيينه أستاذاً للفنون هناك، إضافة إلى ذلك فهو عضو في نقابة الفنانين التشكيليين.

درس سعد الدين فن التشريح بشكل خاص، ومارس النحت بشكل أكاديمي إلى جانب الرسم، عندما التحق بمعهد ليوناردو دافنشي، وتأثر أيضًا بالفنان سيد عبد الرسول الذي كان أستاذه، اتخذ سعد أكثر من أسلوب للحركات الفنية مثل الرومانسية والواقعية والسريالية والتعبيرية التجريدية.

ويعتبر سعد الدين فريدًا من نوعه في لوحاته البسيطة النقية مثل رسامي النهضة، كما قام بتجميل أهم المناطق السياحية في مصر مثل: جسر الأقصر الجديد على النيل، مطار شرم الشيخ الدولي- لوحات عملاقة منفذة بالفسيفساء، بالإضافة إلى ذلك سجل في موسوعة كامبريدج الدولية كفنان مصري متميز عام 1990، وتم اختياره ليكون مفوضًا في "Tinali International Sofia" في عام 1998.

وبالنسبه لمعرض الطيور النادرة، فيشارك به 53 مصورًا، موجود منهم في مصر 40 مصورًا، وعدد اللوحات 96 لوحة، وجميع المشاركين من أفضل مصوري مصر، ومعظمهم حاصل على جوائز في مسابقات عالمية.