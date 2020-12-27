متهمان بقتل جارهما في المرج: كان لازم نجيب حقنا

أدلى المتهمان بقتل جارهما في منطقة المرج بالقاهرة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة، اليوم الأحد، وأفادا بأنهما تخلصا منه بعد كثرة إهانة لهما أثناء المشاجرة.

ودلت التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بإفادة إحدى المستشفيات استقبالها عامل "توفي عقب دخوله المستشفى"، ونجله "مصاب بجروح وكدمات متفرقة"، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليهما كطرف أول وشقيقين مصابين بكدمات متفرقة بالجسم كطرف ثان، وذلك حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة.

وتبين من التحريات أن المشادة الكلامية سرعان ما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب، وتعدى المتهمان على المجني عليهما باستخدام قطعة حديدية حادة وشومة محدثان بهما الإصابات والتي أودت بحياة الأول ولاذا بالفرار.

وكان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة المرج، بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص أسفرت عن مقتل عاطل، وفور انتقال قوات الأمن تبين أن المشاجرة نشبت بين شقيقن وجارهما بسبب خلافات الجيرة.